Bulgária. Pró-russo Rumen Radev tem vitória expressiva nas legislativas, mas sem maioria absoluta

O antigo Presidente Rumen Radev venceu este domingo (19) as eleições legislativas na Bulgária, de acordo com as primeiras projeções à boca das urnas divulgadas pelos media búlgaros, obtendo cerca de 39% dos votos. Apesar da vitória expressiva, Radev, de perfil eurocético e considerado próximo do Kremlin (Rússia), não deverá conseguir governar sozinho.Segundo as sondagens divulgadas após o fecho das urnas, o partido Bulgaria Progresista - fundado por Radev após a sua demissão da chefia de Estado em janeiro - reuniu entre 37,5% e 39,2% das intenções de voto. O resultado traduz o descontentamento de uma parte significativa do eleitorado com o aumento do custo de vida no país mais pobre da União Europeia.“Esperávamos ganhar, era o normal e natural. Tínhamos grandes esperanças e grandes expectativas, pelo que a responsabilidade é grande”, afirmou Radev, citado pela agência EFE.O partido conservador GERB, liderado pelo antigo primeiro-ministro Boiko Borisov, surge em segundo lugar, com cerca de 16%. Já a coligação liberal e pró-europeia Continuemos a Mudança–Bulgária Democrática deverá alcançar aproximadamente 14,3%. O DPS–Novo Começo, associado a um empresário sancionado por corrupção, poderá atingir 8,4%. O Partido Socialista Búlgaro (BSP), herdeiro da antiga estrutura comunista, poderá garantir cerca de 4,2% e um número reduzido de deputados.Se confirmados os resultados mais elevados, Radev poderá conquistar até 111 dos 240 lugares do parlamento, ficando aquém da maioria absoluta e forçando entendimentos para poder governar. “Estamos preparados para diferentes opções que garantam um Governo estável e regular na Bulgária. Faremos tudo para evitar novas eleições”, declarou Radev.A Bulgária tem enfrentado forte instabilidade política, com sete primeiros-ministros em apenas cinco anos..P&R - Pode Rumen Radev trazer estabilidade à Bulgária após oito eleições em cinco anos?