A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira, 18 de novembro, disponibilizar 45 mil milhões de euros à Ucrânia em 2027, dos quais 25 mil milhões se destinam a assistência militar e 20 mil milhões a apoio orçamental, cobrindo dois terços das necessidades.

“As necessidades financeiras da Ucrânia para este ano estão cobertas e essa é uma boa notícia […], mas relativamente a 2027 a nossa avaliação aponta para um défice de financiamento de 70 mil milhões de euros. Por isso, apresentamos hoje um instrumento de apoio coordenado à Ucrânia, como lhe chamamos, que disponibilizará 45 mil milhões de euros” no próximo ano, anunciou a líder do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.

Em conferência de imprensa em Bruxelas, a responsável apontou que “esta é a melhor forma de dar à Ucrânia uma posição negocial forte à mesa das negociações”, já que Kiev “só terá de reembolsar o empréstimo quando a Rússia pagar pelas destruições que causou no território ucraniano”.

Este novo empréstimo da União Europeia (UE) à Ucrânia cobrirá dois terços do défice de financiamento previsto para o próximo ano e incluirá duas componentes, entre as quais 20 mil milhões de euros para apoio orçamental e 25 mil milhões de euros para necessidades militares.

“O apoio orçamental permitirá manter em funcionamento os serviços civis essenciais, bem como as escolas e os hospitais”, enquanto “o apoio militar proporcionará à Ucrânia os meios necessários para se defender”, assinalou Ursula von der Leyen.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, “o empréstimo garantirá igualmente que a Ucrânia mantém o rumo das reformas e, ao mesmo tempo, contribuirá para uma maior integração das indústrias de defesa ucraniana e europeia”, dando ao país “a previsibilidade de que necessita”.

Ainda assim, Ursula von der Leyen exortou os restantes parceiros internacionais a reforçarem os seus esforços, já que a UE cobre dois terços das necessidades e espera que “o terço restante seja assegurado” pelos outros aliados.