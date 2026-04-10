Brasil. No mercado de transferências, 115 deputados mudaram de partido
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Brasil. No mercado de transferências, 115 deputados mudaram de partido

Em ano de eleições, há uma janela de um mês em que os políticos podem aceitar a melhor oferta das formações interessadas. E, tal e qual como no futebol, há “craques” disputados.
João Almeida Moreira
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