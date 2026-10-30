Bolsonaristas incentivam boicotes a comerciantes pro-Lula

Situações em São Paulo

No estado de São Paulo, os municípios de Ribeirão Preto, Serrana, Sertãozinho, Franca, Brodowski, Altinópolis, Santa Rosa de Viterbo, Bebedouro, Barretos, Cajuru, Monte Mor ou Ourinhos tiveram listas difundidas a apelar para não comprar produtos nos estabelecimentos visados ou participarem em ações de solidariedade envolvendo instituições citadas nas listas.

“É uma tentativa de intimidação gigantesca, porque a ideia dessa lista é fazer com que a pessoa que pensa diferente de você se cale e isso não pode ser aceito de forma alguma”, queixou-se Francisco Meghelli, proprietário de uma imobiliária na cidade de Serrana, de 44 mil habitantes e 330 km a norte de São Paulo, em reportagem da TV Globo.

“Até as próprias funcionárias da loja ficam com receio, uma recebeu um xingamento de um motoqueiro que estava passando”, acrescenta a dona de uma loja de venda de açaí na mesma cidade.

“É uma lista do ódio, onde as pessoas esquecem das famílias, dos colaboradores, de todo o mundo”, lamenta o proprietário de um bar de Ribeirão Preto, cidade de 750 mil habitantes em que Flávio venceu Lula por 58% a 42% dos votos.

Lawrence Waclawiack, conhecido como Lawrence Patriota, vice-prefeito de Pirassununga, incentivou uma lista, mas depois disse que as suas palavras haviam sido retiradas de contexto.

O procurador Carlos Cezar Barbosa, ouvido pela TV Globo, afirmou que quem propaga as listas incorre em crime de injúria “porque está se colocando de uma forma supremacista sobre aquele que está figurando na lista”. “Além disso, é objeto de indemnização por danos materiais”, acrescentou.

Noutros estados

Em Minas Gerais foram divulgados vídeos a incentivar empresários a despedir trabalhadores que tivessem votado no PT. Carlos Calazans, do Ministério do Trabalho local, declarou: “Não é só o assédio eleitoral, é assédio moral”.

No Espírito Santo, pelo menos seis cidades contam com “listas negras”. Em Cachoeiro de Itapemirim as listas também atingiram igrejas, sugerindo aos fiéis que deixassem de frequentar celebrações de determinados padres “esquerdistas”. Um advogado incluído numa lista lembrou que “a marcação, perseguição e tentativa de asfixia económica de cidadãos por suas convicções remete a episódios sombrios da humanidade” e invocou “o princípio constitucional do pluralismo”.

Um tatuador e uma advogada dizem ter sido incluídos nas listas sem terem sequer declarado apoio a Lula, relata o jornal A Gazeta. A associação terá resultado de características pessoais – o tatuador é negro e gay – ou relações familiares – irmãos da jurista assumiram voto no vencedor da eleição.

No Rio Grande do Sul as listas em oito cidades, incluindo a capital Porto Alegre, podem ter sido veiculadas por uma deputada estadual eleita, Ali Klemt (PL), segundo a Revista Movimento. “Patrões bolsonaristas estão demitindo e ameaçando os trabalhadores que votaram no Lula”, denunciou Luciana Genro, quarta classificada na eleição presidencial de 2014 pelo PSOL, partido à esquerda do PT de Lula.



Entre os alvos estão pequenos negócios mas também grandes empresas como os postos de combustíveis Ipiranga e o banco Itaú. “O Itaú reafirma o seu posicionamento estritamente apolítico e apartidário (...) manifestações de acionistas, conselheiros ou colaboradores refletem posições individuais”, reagiu a empresa.