Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin NetanyahuD.R.
Internacional

Benjamin Netanyahu avisa que "luta ainda não terminou"

Numa declaração ao país, o primeiro-ministro israelita enalteceu “vitórias imensas, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro”.
Publicado a

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse este domingo, 12 de outubro, que o país tem pela frente "grandes desafios" em matéria de segurança e avisou que "a luta ainda não terminou”.

Numa declaração à nação, citada pelas agências noticiosas internacionais, Netanyahu fez um discurso em que enalteceu “vitórias imensas, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro”.

“Ao mesmo tempo, devo dizer-vos que a luta ainda não terminou”, afirmou o primeiro-ministro israelita.

Netanyahu falava na véspera da entrega prevista a Israel de 48 reféns, ou restos mortais de reféns, ainda detidos pelo grupo radical palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, e um dia antes da realização de uma “cimeira de paz”, organizada pelos Estados Unidos e pelo Egito na estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh.

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Netanyahu diz que Israel está pronto para receber todos os reféns. Só depois liberta palestinianos
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
António Costa representa UE na "cimeira de paz". Israel e Hamas não participam
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Hamas não governará Gaza no pós-guerra
Israel
Gaza
Benjamin Netanyahu
Diário de Notícias
www.dn.pt