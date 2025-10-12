Benjamin Netanyahu avisa que "luta ainda não terminou"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse este domingo, 12 de outubro, que o país tem pela frente "grandes desafios" em matéria de segurança e avisou que "a luta ainda não terminou”.Numa declaração à nação, citada pelas agências noticiosas internacionais, Netanyahu fez um discurso em que enalteceu “vitórias imensas, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro”.“Ao mesmo tempo, devo dizer-vos que a luta ainda não terminou”, afirmou o primeiro-ministro israelita.Netanyahu falava na véspera da entrega prevista a Israel de 48 reféns, ou restos mortais de reféns, ainda detidos pelo grupo radical palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, e um dia antes da realização de uma “cimeira de paz”, organizada pelos Estados Unidos e pelo Egito na estância balnear egípcia de Sharm el-Sheikh..Netanyahu diz que Israel está pronto para receber todos os reféns. Só depois liberta palestinianos.António Costa representa UE na "cimeira de paz". Israel e Hamas não participam.Hamas não governará Gaza no pós-guerra