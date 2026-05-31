Beaufort, o castelo dos Cruzados que Israel ocupou para ter controlo sobre sul do Líbano
X das IDF
Internacional

Beaufort, o castelo dos Cruzados que Israel ocupou para ter controlo sobre sul do Líbano

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu, após o anúncio da ocupação da fortaleza pelas IDF, que “ultrapassámos a barreira do medo”. Apesar do acordo de cessar-fogo, alcançado a 17 de abril, disse ainda ter dado ordens aos militares para “expandirem as operações no Líbano”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
Líbano
Hezbollah
guerra
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt