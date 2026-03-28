Bank of America alvo de tentativa de atentado em Paris

O edifício do Bank of America em Paris foi alvo de tentativa de um ataque na madrugada deste sábado, 28 de março. As autoridades detiveram um homem que acabara de colocar um engenho explosivo improvisado em frente ao banco.O incidente aconteceu pelas 3h30 e o atentado foi fustrado pelas autoridades, que conseguiram deter o homem quando este se preparava para detonar o engenho explosivo. Segundo apurou a AFP junto de fontes próximas da investigação, tratava-se de um recipiente de 5 litros contendo um líquido, provavelmente hidrocarbonetos, e um mecanismo de detonação, colocado em frente ao edifício do Bank of America, na Rue de la Boétie, no 8.º arrondissement, na zona centro-oeste de Paris."Parabéns pela rápida intervenção de uma equipa da prefeitura de polícia que frustrou um violento ataque terrorista ontem à noite em Paris", escreveu o ministro do Interior, Laurent Nuñez, no X. "A vigilância mantém-se a um nível mais elevado do que nunca", acrescentou..A Procuradoria Nacional Antiterrorista disse à BFMTV que abriu uma investigação ao incidente, sob as acusações de "tentativa de incêndio ou utilização de meios perigosos em ligação com uma organização terrorista", "fabrico de um dispositivo incendiário ou explosivo em ligação com uma organização terrorista", "posse e transporte de um dispositivo incendiário ou explosivo com o objetivo de preparar atos perigosos de vandalismo em ligação com uma organização terrorista" e "conspiração terrorista".