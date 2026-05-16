Baleia libertada após operação de resgate em março na Alemanha foi encontrada morta na costa da Dinamarca

Uma baleia-jubarte, que esteve encalhada e foi libertada há duas semanas na costa alemã do Mar Báltico, foi encontrada sem vida perto de uma ilha da Dinamarca, revelaram este sábado, 16 de maio, as autoridades locais.Desta vez, o animal encalhou na quinta-feira perto da pequena ilha de Anholt, no Kattegat, no estreito entre a Dinamarca e a Suécia, que liga o Mar Báltico ao Mar do Norte.Foi encontrada morta a cerca de 70 quilómetros do local onde foi libertada a 2 de maio, quando foi transportada num barco até ao Mar do Norte.“Podemos confirmar que a baleia-jubarte encalhada perto de Anholt é a mesma que encalhou anteriormente na Alemanha e foi alvo de tentativas de resgate”, disse Jane Hansen, chefe de divisão da Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental, num comunicado divulgado pela AP.A confirmação surgiu depois de um funcionário da agência ter recuperado um dispositivo de localização que estava preso às costas da baleia, pelo que foi possível confirmar que se trata do mesmo animal.Recorde-se que a baleia foi vista pela primeira vez na costa alemã a 3 de março, com alguns especialistas a dizerem que ela pode se ter perdido e chegado a um local que está longe de ser o seu habitar natural.No final de março, a baleia foi resgatada das águas rasas perto da cidade turística de Timmendorfer Strand, no Mar Báltico, com a ajuda de uma escavadora, mas pouco depois viu-se outra vez em dificuldades. Uma situação que foi acompanhada pelos órgãos de informação locais, atingindo por isso grande projeção mediática.Os especialistas chegaram mesmo a dizer, no início de abril, que tinham perdido a esperança de salvar a baleia, que deveria morrer na enseada onde estava encalhada, tendo em conta o seu estado de saúde.Após vários protestos e críticas pela inação com o sofrimento da baleia, o governo regional do estado alemão de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental autorizou que uma empresa privada de resgate fizesse o ambicioso esforço de içar a baleia para um barco inundado com água. A baleia acabou por ser salva, mas foi agora confirmado que acabou por morrer a cerca de 70 quilómetros de distância do local onde foi salva. .Baleia com quase 20 metros deu à costa em praia de Ovar.Baleia engole jovem e caiaque por alguns segundos enquanto pai filma tudo. “Pensei que estava morto”