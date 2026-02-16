Baixas expectativas para nova ronda russo-ucraniana de negociações

A terceira ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia começa nesta terça-feira, 17 de fevereiro, e prossegue na quarta, em Genebra, com a parte russa a anunciar que o seu objetivo são os ganhos territoriais, enquanto Kiev aparenta resistir à pressão norte-americana e exige garantias de segurança. Em pano de fundo, o país sob invasão foi alvo, em janeiro, do maior número de mísseis balísticos desde o início da guerra. No terreno, a Ucrânia recuperou nos últimos dias o controlo do equivalente a duas vezes o território do município de Lisboa.As concessões territoriais da Ucrânia à Rússia são o “tema principal” para Moscovo nas negociações de paz que deverão decorrer até quarta-feira, mais uma vez sob a égide dos Estados Unidos, mas agora na Suíça. “Desta vez, a ideia é discutir um leque mais amplo de questões, incluindo, de facto, as principais. As questões principais dizem respeito tanto aos territórios como a tudo aquilo que envolve as exigências que formulámos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. .Moscovo não muda uma linha sobre as suas exigências, apenas o chefe da delegação, que volta a ser Vladimir Medinsky, o assessor de Putin e ideólogo do Kremlin..Há a registar uma mudança substantiva na delegação russa. Tal como em 2022 e no ano passado, esta é liderada por Vladimir Medinsky, assessor de Vladimir Putin, e diplomata com obra publicada sobre a História do seu país. “A caminho, juntos com os colegas, discutiremos as lições da nossa história e procuraremos as conclusões certas”, disse nas redes sociais o chefe da delegação ucraniana Kyrylo Budanov, numa aparente alfinetada ao ideólogo do Kremlin. As expectativas da parte ucraniana são baixas. Volodymyr Zelensky disse que na ronda negocial anterior, em Abu Dhabi, a delegação russa liderada pelo chefe dos serviços secretos militares (GRU), Igor Kostyukov, mostrou-se mais construtiva do que as reuniões com Medinsky. Até agora, não houve qualquer aproximação entre as partes, à exceção do princípio da troca de prisioneiros acordado nos Emirados.A Rússia exige a retirada total da Ucrânia do Donbass, e congelar as restantes linhas da frente tal como se encontram. Também quer discutir o controlo da central nuclear de Zaporíjia, ocupada desde 2022, e o papel de tropas ocidentais no pós-guerra. Já Kiev pretende um cessar-fogo nas infraestruturas energéticas e garantias de segurança sólidas por parte dos EUA e dos europeus. A questão, para Zelensky, não é saber quando a Rússia voltará a invadir, mas “o que acontecerá” nesse cenário. A Ucrânia foi alvo de 91 mísseis balísticos em janeiro, o maior número registado até agora. Mas nos últimos dias, privados das antenas Starlink, os russos perderam 201 km2 de território ocupado na região de Zaporíjia — o maior ganho ucraniano desde a contraofensiva de 2023 — segundo um cálculo da AFP.