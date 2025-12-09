Avião militar russo com sete pessoas a bordo cai a nordeste de Moscovo

O avião militar russo An-22 caiu esta terça-feira, 9 de dezembro, na região de Ivanovo, a nordeste de Moscovo, informaram os media locais. Seguiam a bordo sete pessoas, segundo avança o canal de televisão estatal Vesti. Não foram ainda divulgadas mais informações sobre a queda da aeronave, um avião de transporte militar russo, nem em relação a possíveis vítimas..O avião militar terá caído a cerca de 260 km da capital russa, quando efetuava um voo de teste após manutenção, de acordo com o site G1, que cita a agência estatal russa Tass. A queda ocorreu num reservatório chamado Uvod, tendo os fragmentos do avião sido encontrados na água, de acordo com os serviços de emergência."Segundo informações preliminares, uma aeronave An-22 caiu na região de Ivanovo. Sete pessoas estavam a bordo", disse à Tass fonte dos serviços de emergência. Equipas de resgate foram acionadas para o local da queda do avião. De acordo com o comunicado do Ministério da Defesa russo, "o avião despenhou-se numa zona desabitada”. .Rússia comete "crimes de guerra" ao russificar crianças ucranianas.Após reuniões com aliados, Zelensky apresenta contraproposta aos EUA