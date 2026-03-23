Oito mortos e 15 feridos graves em queda de avião militar na Colômbia com 125 pessoas a bordo (com vídeos)

Oito pessoas morreram e 15 ficaram gravemente feridas na sequência da queda de um avião militar da Colômbia esta segunda-feira, 23 de março, de acordo com o governador regional de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, citado pelo El Tiempo.Um total de 125 pessoas, 114 militares e 11 tripulantes, seguiam a abordo da aeronave C-130H Hércules da Força Aérea colombiana."Com profunda dor, informo que um avião Hércules da nossa Força Aérea sofreu um trágico acidente enquanto descolava de Puerto Leguízamo, quando transportava tropas da nossa Força Pública. (...) É um evento profundamente doloroso para o país", afirmou o ministro da Defesa colombiano, Pedro Arnulfo..O governante indicou que as equipas de socorro estão no local do acidente a prestar auxílio às vítimas, tendo sido aberta uma investigação para apurar o sucedido. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou o acidente como "horrível" e que não deveria ter acontecido e disse esperar que não haja mortos, tendo aproveitado a ocasião para falar sobre o financiamento do Exército do país, que segundo o chefe de Estado está em declínio e precisa de modernização.De acordo com os jornais El Caracol e El Tiempo, a aeronave pertencia à Força Aeroespacial colombiana e transportava cerca de 110 militares. Segundo o El Caracol, informações preliminares indicam que o avião teria apresentado dificuldades durante uma manobra ou para ganhar altitude logo após a decolagem, o que teria levado à queda.O avião do tipo Hércules consegue transportar até 150 pessoas.