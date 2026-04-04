Avião com falha de motor faz aterragem de emergência numa estrada dos EUA (veja o vídeo)
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Avião com falha de motor faz aterragem de emergência numa estrada dos EUA (veja o vídeo)

As imagens da aterragem foram difundidas pelas redes sociais. Não se registaram feridos e tudo acabou bem.
Carlos Nogueira
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Um avião Rockwell Commander fez este sábado, 4 de abril, uma aterragem de emergência na estrada Interestadual 78 em Allentown, Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O incidente foi registado às 9h20 da manhã (hora local), de acordo com a Administração Federal de Aviação, tendo as imagens da aterragem sido difundidas pelas redes sociais, onde se vê o aparelho a voar baixo sobre a estrada antes de aterrar e diminuir a velocidade até parar junto à berma.

O piloto tinha reportado as autoridades que o aparelho estava com problemas no motor.

A Polícia Estadual da Pensilvânia revelou que as duas pessoas que estavam a bordo não sofreram ferimentos.

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