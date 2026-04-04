Avião com falha de motor faz aterragem de emergência numa estrada dos EUA (veja o vídeo)

Um avião Rockwell Commander fez este sábado, 4 de abril, uma aterragem de emergência na estrada Interestadual 78 em Allentown, Pensilvânia, nos Estados Unidos.O incidente foi registado às 9h20 da manhã (hora local), de acordo com a Administração Federal de Aviação, tendo as imagens da aterragem sido difundidas pelas redes sociais, onde se vê o aparelho a voar baixo sobre a estrada antes de aterrar e diminuir a velocidade até parar junto à berma.O piloto tinha reportado as autoridades que o aparelho estava com problemas no motor.A Polícia Estadual da Pensilvânia revelou que as duas pessoas que estavam a bordo não sofreram ferimentos.