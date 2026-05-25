Avião com destino a Londres teve de aterrar em Roma por "precaução" devido a um 'power bank' de um passageiro

Um avião da easyJet, com destino à capital inglesa, foi obrigado a aterrar em Roma devido a um power bank que estava na bagagem de um passageiro. Estava ligado na mala do porão a carregar outro dispositivo, noticia a BBC.Por "precaução" o piloto do voo EZY2618, que partiu de Hurghada, no Egito, com destino à Londres, decidiu na passada terça-feira (19 de maio) desviar a rota e aterrar na capital italiana. O avião aterrou no aeroporto internacional de Roma Fiumicino, tendo sido reagendado para o dia seguinte."A aeronave aterrou em segurança e os passageiros desembarcaram normalmente. Providenciamos alojamento em hotel e refeições quando disponíveis", indicou um porta-voz da companhia aérea, citado pela emissora britânica.A decisão do piloto está "em conformidade com as normas de segurança". referiu a companhia aérea, dando conta que a medida foi tomada após o passageiro informar a tripulação de que tinha um power bank na mala do porão e que este estava ligado. Quase três horas após a descolagem, segundo os dados do FlightRadar24, o avião desviou a rota e acabou por aterrar em Roma.Devido ao risco de incêndio associado às baterias de iões de lítio, muitas companheiras aéreas endureceram as regras no que diz respeito aos power banks, exigindo que sejam transportados nas malas de mão, refere a BBC.De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, estes dispositivos são permitidos nos aviões, num máximo de dois por passageiro, mas o seu uso é proibido durante os voos. A easyJet informou que "a segurança dos seus passageiros e tripulantes" é a sua "maior prioridade", pelo que a companhia aérea "opera a sua frota de aeronaves em estrita conformidade com todas as diretrizes dos fabricantes".Na easyjet, os power bank só podem ser transportados na bagagem de mão, sendo a sua utilização a bordo "proibida". "Não devem ser utilizados para carregar outros dispositivos".A companhia aérea low cost pediu "desculpa a todos os passageiros por qualquer incómodo causado pelo desvio e consequente atraso"..Prejuízos da easyJet sobem 27% para 436 milhões devido à guerra no Médio Oriente\n