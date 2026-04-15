Avião cai na Bolívia após duas horas a voar em círculos. Suspeita-se que os pilotos estavam inconscientes

Um avião de pequeno porte, Cessna Citation 550, despenhou-se na Bolívia depois de ter estado duas horas a voar em círculos e de ter perdido o contacto com os controladores aéreos.A principal suspeita é que o piloto e o copiloto tenham ficado inconscientes durante o voo, provavelmente devido à despressurização da cabine, que teria deixado o ar mais rarefeito e, como consequência, causou-lhes hipóxia.O aparelho perdeu a comunicação cerca de 30 minutos depois de ter descolado do aeroporto de La Paz, a norte da cidade de Cochabamba. Através do Flightradar é possível verificar que a aeronave passou a fazer círculos no ar durante duas horas, até que deixou de aparecer no radar, que terá coincidido com a queda numa região de floresta.O Cessna era propriedade do atual ministro boliviano para o Desenvolvimento Produtivo, Oscar Mario Justiniano, que não estava a bordo. A Direção de Investigação de Acidentes e Incidentes Aéreos da Bolívia abriu entretanto um inquérito para determinar as causas do acidente.