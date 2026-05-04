Avião cai e embate em prédio em Belo Horizonte, no Brasil: Piloto e um passageiro morreram (veja o vídeo)
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Avião cai e embate em prédio em Belo Horizonte, no Brasil: Piloto e um passageiro morreram (veja o vídeo)

Outras três pessoas ficaram feridas e foram transportadas para um hospital. Aeronave não tinha operação autorizada para táxi aéreo.
David Pereira
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Um avião de pequeno porte despenhou-se e embateu num prédio na zona nordeste de Belo Horizonte esta segunda-feira, 4 de maio.

O aeronave havia descolado do Aeroporto da Pampulha, também na capital mineira, às 12h16 locais (16h16 em Lisboa).

Segundo os bombeiros, o aparelho tinha cinco ocupantes, tendo morrido o piloto e um passageiro. Outras três pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o Hospital João XXIII.

O avião bateu entre o terceiro e o quarto andar, na caixa de escadas. "Se tivesse batido nas laterais, poderia ter atingido alguma residência, estes apartamentos estavam ocupados, segundo informações. O que visualizámos foi a estrutura desta aeronave projetada dentro da caixa de escadas, sem atingir outros apartamentos", disse um porta-voz dos bombeiros.

A aeronave caiu no parque de estacionamento do edifício.

O piloto havia reportado à torre de controlo do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na descolagem.

De acordo com o registo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do Brasil, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979 e tem capacidade para cinco passageiros, além do piloto, e tem um peso máximo à descolagem de 1633 quilos.

A aeronave não tinha operação autorizada para táxi aéreo, ou seja, não poderia ser utilizada para transporte comercial de passageiros ou de carga mediante pagamento.

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