Avalanche de lama nos Himalaias deixa mais de 270 mortos e 1.500 desaparecidos

Uma enxurrada no Nepal e no Tibete matou pelo menos 270 pessoas e deixou mais de 1.500 desaparecidas.

A maioria dos desaparecidos são turistas. Muitos estavam em peregrinação a Kailash Mansarovar, um local reverenciado por hindus e budistas, entre outros. Fica situado na região montanhosa dos Himalaias que foi fortemente afetada, entre a fronteira entre o Nepal e o Tibete.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou o desaparecimento de um homem e uma mulher portugueses, através de uma nota enviada à Lusa.

Do lado do Nepal, reporta-se a morte de pelo menos 162 pessoas. No Tibete, as autoridades chinesas contam pelo menos três mortes.

As autoridades de resgate estão na região, a tentar encontrar os desaparecidos. Os peritos suspeitam que o degelo de um glaciar terá provocado atividade sísmica, gerando a enxurrada. Alertam agora para a possibilidade de cheias subsequentes.

Coreia do Sul e Índia enviaram ajuda, assim como a Organização das Nações Unidas.