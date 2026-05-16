Automóvel a grande velocidade atropela sete pessoas no centro de cidade italiana. Há quatro feridos graves

Pelo menos sete pessoas foram atropeladas por um automóvel a alta velocidade no centro da cidade de Modena, em Itália. De acordo com o presidente da autarquia, Massimo Mezzetti, há quatro feridos graves.Na sequência do atropelamento, o condutor também ficou ferido e fugiu a pé, tendo uma pessoas tentado pará-lo, acabando por ser detido mais à frente pelas forças policiais, que impediram o suspeito de esfaquear um civil.Foi já iniciada uma investigação para apurar os motivos deste ataque, mas tudo indica que após atropelar as pessoas no centro da cidade, o automóvel colidiu contra a vitrine de uma loja. O relatório oficial da Autoridade Sanitária Local de Modena confirma "sete pessoas feridas, duas em estado grave que foram transferidas para o Hospital Maggiore em Bolonha e as outras duas pessoas também em estado grave e uma com ferimentos ligeiros foram transportadas para o Hospital Baggiovara, enquanto outras duas pessoas com ferimentos ligeiros foram levadas para o Hospital Policlinico."O suspeito que foi detido é Salim El Koudri, um cidadão italiano de segunda geração, de origem marroquina, que tem 31 anos e é natural de Seriate, na região de Bérgam, mas que reside na província de Modena. Segundo as autoridades, Koudri não tem antecedentes criminais e é formado em economia. "Temos de entender a natureza do que aconteceu, mas trata-se de uma tragédia. Estou profundamente chocado. Seja qual for a natureza, é muito grave", afirmou o autarca de Modena, revelando que o suspeito foi de imediato levado para a esquadra para ser interrogado."O carro invadiu a calçada, atingindo uma bicicleta e em seguida bateu de frente com uma mulher, que tem os ferimentos mais graves, uma vez que ficou com as pernas esmagadas. Viram-no com um faca na mão, mas ele não conseguiu esfaquear ninguém, mas parece que tentou atacar uma pessoa", acrescentou Massimo Mezzetti.