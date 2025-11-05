Automobilista atropela deliberadamente várias pessoas em França. Há três feridos em estado grave

Um homem usou o seu carro para atropelar esta quarta-feira, 5 de novembro, de forma deliberada, várias pessoas na ilha de Oléron, em Charente-Maritime, em França. Pelo menos 10 pessoas foram atingidas, cinco das quais ficaram feridas, três em estado grave, segundo a imprensa francesa. As autoridades detiveram o automobilista, minutos depois do ocorrido, no momento em que estava a incendiar o veículo, segundo o Le Parisien. O atropelamento ocorreu pelas 08h45 (hora local) nas localidades Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron. Entre as vítimas estão peões e um ciclista, de acordo com o jornal.A mesma publicação indica que os dados já obtidos a partir da investigação que está a decorrer indicam que o condutor do veículo terá gritado "Allahu Akbar" ("Deus é grande"), antes de atropelar várias pessoas. O gabinete Antiterrorismo do Ministério Público "não está envolvido nesta fase", informou o procurador de Le Rochelle. Arnaud Laraize disse, no entanto, que foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio.O homem detido tinha botijas de gás no seu carro, tendo sido colocado sob custódia policial na esquadra de Saint-Pierre-d'Oléron, refere ainda o Le Parisien. Em atualização