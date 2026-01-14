Ator Kiefer Sutherland detido por suspeita de agressão a motorista

O ator Kiefer Sutherland foi detido em Hollywood por uma alegada agressão a um motorista de aplicação de transportes (em Portugal tem a denominação de TVDE), tendo sido libertado após o pagamento de uma fiança de 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros).Tudo terá ocorrido na segunda-feira (12 de janeiro) quando, segundo o comunicado da polícia de Los Angeles, Sutherland "entrou num veículo de transporte de aplicação e agrediu fisicamente o motorista (a vítima)", tendo feito "ameaças criminosas". De acordo com as autoridades, o motorista não teve necessidade de ter assistência médica após a alegada agressão da estrela de Hollywood, noticia a AFP. Horas depois da detenção, o ator que interpretou o agente Jack Bauer na série 24 foi libertado na sequência do pagamento da fiança e deverá agora ter que se apresentar a tribunal a 2 de fevereiro, segundo informa o jornal Los Angeles Times. A divisão de Hollywood do Departamento de Polícia de Los Angeles é responsável pela investigação deste caso, sobre o qual os representantes do ator não proferiram, até ao momento, declarações. Protagonista da série Designated Survivor (Sobrevivente Designado, título em Portugal), que pode ser vista na plataforma de streaming Netflix, o ator, que tem dupla cidadania, britânica e canadiana, já teve problemas com as autoridades norte-americanas. Em 2007, o filho do ator Donald Sutherland (falecido em 2024) foi condenado a 48 dias de prisão por conduzir sob efeito de álcool e por violação da liberdade condicional. Dois anos depois foi alvo de uma acusação de agressão, que foi, mais tarde, retirada. Recentemente, em 2020, Sutherland foi detido por suspeita de conduzir sob o efeito do álcool, após fazer uma inversão de marcha ilegal em Hollywood, recorda o Los Angeles Times. .Morreu, aos 88 anos, o ator Donald Sutherland