Ativista portuguesa detida na Líbia já foi libertada e está na Turquia

A ativista portuguesa que estava detida na Líbia há um mês foi libertada e já está na Turquia, confirmou esta quarta-feira (24 de junho) o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em declarações à imprensa à margem do festival literário BABELL, no Porto.Ana Margarida Baptista era uma das 10 pessoas da "Global Sumud Land Convoy”, caravana de ajuda humanitária com destino à Faixa de Gaza e que foi parada em Sirte, no oeste da Líbia.Segundo o ministro, o processo de contacto com as autoridades líbias foi "extremamente difícil", já que foi feita "uma acusação" e "podia ter havido um julgamento" enquanto estiveram presos no território do país."Nós, a dada altura, tememos que isto pudesse arrastar até setembro ou outubro", continuou, sublinhando que as autoridades foram "acompanhando muito diretamente e muito discretamente" a situação, que diz ter sido "mais delicada do que as outras situações das flotilhas", sublinhando que estas viagens são "desaconselhadas" já que o governo líbio não controla todo o território.Rangel afirmou ainda que o regresso da cidadã, que se encontra bem de saúde, será feito através da organização em que estava envolvida, sem recurso aos meios do Estado português.Antes, a Global Sumud Flotilla já tinha confirmado nas suas redes sociais que todos os dez ativistas estavam "em processo de serem libertados"."Apelamos a todos para que mantenham a pressão até que cada um deles regresse a casa em segurança com os seus familiares", acrescentou.