Ataque com faca mata três pessoas em Taiwan

Um ataque com faca fez esta sexta-feira, 19 de dezembro, três mortos no centro de Taipé, em Taiwan, e vários feridos, avança a Reuters, dando conta que o suspeito morreu durante a perseguição policial. O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, refere que o homem lançou granadas de fumo na principal estação ferroviária de Taipé, tendo-se dirigido depois para uma estação de metro próxima. Pelo caminho atacou várias pessoas, adiantou o chefe do Executivo. "Aparentemente, lançou granadas de fumo deliberadamente e empunhou uma faca longa para realizar ataques indiscriminados contra o público", declarou Cho Jung-tai, citado pela agência de notícias. Teria consigo também cocktails molotov. O responsável indicou também que o homem usou uma máscara e o que aparentava ser um colete à prova de balas durante o ataque e que acabou por morrer ao cair de um prédio, quando fugia das autoridades. O presidente da câmara de Taipé, Chiang Wan-an, disse aos jornalistas que o indivíduo terá cometido suicídio. Referiu também que uma das vítimas morreu quando tentava impedir o ataque.Desconhecem-se, até ao momento, as motivações deste ataque. O suspeito foi identificado como tendo antecedentes criminais e sendo alvo de mandados de detenção. "Vamos investigar o seu historial e relações para perceber os seus motivos e determinar se existem outros fatores relacionados", afirmou o primeiro-ministro.