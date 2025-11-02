Esfaqueamento em comboio. Polícia britânica diz que "nada sugere" ser um ataque terrorista

Não há nada que sugira que o ataque com faca ocorrido num comboio em Inglaterra tenha sido um ato terrorista. A afirmação é do superintendente John Loveless, da polícia britânica, feita na manhã deste domingo, 2 de novembro, durante uma breve conferência de imprensa.O responsável policial acrescentou ainda que “nesta fase inicial, não seria apropriado especular sobre a causa deste incidente”. Segundo indicou, os comboios deverão retomar a circulação ainda hoje, sob uma “forte presença policial nas estações e nos comboios ao longo do dia, em toda a rede de transportes”.Duas pessoas foram detidas ainda na noite de sábado, após os ataques. De acordo com as autoridades britânicas, ambos os suspeitos são cidadãos nascidos no país. Dez pessoas foram esfaqueadas, duas das quais encontram-se em “estado grave”, explicou Loveless.O secretário da Defesa britânico, John Healey, classificou o ataque como “isolado”, mas alertou para uma “nova era de ameaças”. Já a secretária dos Transportes, Heidi Alexander, realçou que os passageiros irão notar uma “presença policial reforçada” nas estações e nos comboios ao longo deste domingo, “para tranquilizar o público”.Os crimes aconteceram num comboio que fazia o trajeto entre Doncaster e a estação de King's Cross, em Londres. O ataque deu-se ao início da noite, pouco antes das 20 horas locais, quando a Polícia de Transportes Britânica foi chamada devido a relatos de um esfaqueamento múltiplo a bordo do comboio das 18h25.O comboio foi parado junto à estação de Huntingdon, em Cambridgeshire, no leste de Inglaterra, após a mobilização imediata de dezenas de agentes da Polícia dos Transportes Britânica (BTP) e de equipas de emergência. O ataque ocorreu num comboio da LNER (London North Eastern Railway). .Dez pessoas hospitalizadas, nove em estado muito grave, após ataque num comboio em Inglaterra. Há dois detidos.Polícia alemã abate mulher que atacou pessoas com uma faca em Munique