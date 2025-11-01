Várias pessoas esfaqueadas num comboio em Inglaterra. Há dois detidos

Várias pessoas foram esfaqueadas esta noite (1 de novembro) num comboio com destino a Huntingdon, em Cambridgeshire, no leste de Inglaterra. O incidente ocorreu ao início da noite, tendo levado à mobilização imediata de dezenas de agentes da Polícia dos Transportes Britânica (BTP) e de equipas de emergência.Segundo as autoridades, dois homens foram detidos no local após o alerta dado por passageiros. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas nem sobre a gravidade dos ferimentos, mas sabe-se que várias pessoas foram assistidas no local.A Polícia de Cambridge emitiu um comunicado a informar que recebeu relatos de que várias pessoas foram esfaqueadas no interior de um comboio."Agentes armados compareceram ao local e o comboio foi parado em Huntingdon, onde dois homens foram presos. Várias pessoas foram levadas para o hospital", diz o comunicado."O incidente ainda está em andamento e a rodovia A1307 foi fechada na aproximação ao centro da cidade."O ataque ocorreu num comboio da LNER (London North Eastern Railway). A empresa confirmou que todas as linhas estão atualmente bloqueadas devido à intervenção policial e pediu aos passageiros que evitem viajar.“Estamos a enfrentar uma perturbação grave em toda a rede LNER. Os serviços de emergência estão a lidar com um incidente em Huntingdon. O nosso conselho é claro: não viaje. Adie a sua deslocação sempre que possível”, escreveu a companhia em comunicado publicado na rede X (antigo Twitter).Mais de 30 agentes armados foram destacados para a estação e para o comboio, numa operação de grande escala, conforme se percebe em alguns vídeos publicados nas redes sociais.. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já reagiu, afirmando na rede social X que “o terrível incidente num comboio perto de Huntingdon é profundamente alarmante”.. Também o autarca de Cambridgeshire e Peterborough, Paul Bristow, comentou nas redes sociais, dizendo estar a receber relatos de “cenas horríveis” no local. “A polícia de Cambridgeshire está no terreno e duas pessoas foram detidas”, confirmou Bristow.. A investigação está em curso e as autoridades pediram aos passageiros que testemunharam o ataque que contactem a Polícia dos Transportes Britânica.Enquanto isso, centenas de passageiros enfrentam cancelamentos e atrasos em toda a linha leste, com serviços entre Londres e o norte de Inglaterra seriamente afetados.Ainda não são conhecidas as motivações deste ataque.em atualização