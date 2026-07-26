Arderam mais 20 mil hectares em Espanha em 24 horas. Pedro Sánchez promete medidas para áreas afetadas

A área ardida em Espanha este ano já ultrapassa os 150 mil hectares, tendo de ontem para hoje, 26 de julho, ardido mais de 20 mil, disse esta manhã o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no centro de controlo dos bombeiros em Ávila, Espanha. Espanha enfrenta nesta altura os piores incêndios da sua história, com mais de 120 mil pessoas foram evacuadas ou confinadas nas regiões de Madrid, Ávila, Toledo e Castellón, segundo o jornal El País. "Restam-nos horas complexas, é certo que o que nos foi dito aqui, é que esta noite foi muito positiva em relação ao progresso do incêndio, do seu controlo e da luta contra o mesmo. Veremos como se desenvolve o dia de hoje", disse Pedro Sánchez em declarações aos jornalistas, transmitidas pela RTP Notícias. Acompanhado do presidente da região de Castela e Leão, Alfonso Fernandez Mañueco, apelou à responsabilidade dos cidadãos e disse que a situação é difícil de aceitar."Penso que a magnitude do desastre que estamos a viver, infelizmente mais um ano no nosso país, é muito, muito difícil de assumir. Se ontem falávamos de 130 mil hectares ardidos este ano, hoje já estamos acima dos 150 mil. Em menos de 24 horas, de 130 mil para 150 mil hectares, com 32 grandes incêndios", sublinhou.O primeiro-ministro espanhol falou em "prevenção, resposta e reconstrução", adiantando que "no próximo Conselho de Ministros, na terça-feira, aprovaremos o Decreto-lei Real para classificar as áreas gravemente afetadas como emergência de proteção civil".Pedro Sánchez agradeceu também a Portugal, "país vizinho e irmão", o envio de uma força especial para ajudar a combater os fogos em Ávila. Ontem, no âmbito da Força Operacional Conjunta de Portugal e Espanha, partiram para Ávila 128 operacionais portugueses, numa missão liderada pela ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que reúne elementos da Força Especial de Proteção Civil, dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.Segundo o El País, o chefe da Unidade Militar de Emergências (UME), o tenente-coronel Alfonso Arribas, garantiu este domingo que depois dos progressos no combate durante a madrugada, todas as frentes do incêndio que afeta a Comunidade de Madrid e a província de Ávila estão controladas.Depois de Ávila, Madrid e Toledo, as autoridades espanholas estão a alertar para a evolução nas últimas horas de um incêndio em Castellón, na região de Valência, no leste do país, que já levou a retirar de casa ou a confinar 15 mil pessoas, segundo a agência Lusa. .Estado de emergência em Madrid e Ávila. Sánchez fala em "situação dramática" em várias regiões de Espanha devido a fogos\n.Mais de 40 mil pessoas retiradas de casa na região de Madrid e Ávila devido a fogos