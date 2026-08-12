Após meses de atritos, Flávio e Michelle Bolsonaro aparecem juntos em vídeo de campanha

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência do Brasil, e a madrasta, Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado, gravaram em conjunto um vídeo de campanha eleitoral, após meses de desavenças públicas.

Ao deixar o local de gravação em Brasília na terça-feira, 11 de agosto, Michelle Bolsonaro declarou à imprensa que os dois colocaram "as desavenças de lado" e se uniram "em prol de algo muito maior para a nação, graças a Deus".

Em junho, Michelle publicou um vídeo em que dizia ter sido maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro, acrescentando que os dois não se falavam desde o final de 2025 devido a discussões.

A ex-primeira-dama brasileira, de 44 anos, é candidata ao Senado pelo Distrito Federal (Brasília), pelo Partido Liberal (PL).

A campanha eleitoral no Brasil começa no dia 16 de agosto, passando a ser autorizada propaganda na Internet, comícios, ações de rua e distribuição de material de campanha.

Já a propaganda eleitoral gratuita nas rádios e televisões brasileiras começa no dia 28 de agosto e termina em 1 de outubro, três dias antes da primeira volta.

Michelle e Flávio sinalizaram uma reconciliação a 24 de julho, depois de o filho mais velho de Jair Bolsonaro publicar um vídeo nas redes sociais a pedir desculpa à madrasta, que as aceitou horas mais tarde.

Contudo, Michelle não compareceu nos anúncios do PL que oficializaram Flávio Bolsonaro como candidato, alegando que tinha de permanecer em casa para cuidar da saúde de Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliária em Brasília.

Flávio Bolsonaro enfrenta rejeição entre o eleitorado feminino, segundo as sondagens de intenção de voto, e tentou nas últimas semanas atrair partidos do centro à procura de uma mulher para candidata a vice-presidente, mas sem sucesso junto do Podemos e dos Progressistas.