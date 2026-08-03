Michelle Bolsonaro apresentada como candidata ao Senado brasileiro

Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, é candidata ao Senado pelo Partido Liberal (PL), a formação liderada pelo marido, com vista às eleições legislativas em outubro.Michelle Bolsonaro não pôde comparecer este domingo, 2 de agosto, ao lançamento da sua candidatura, em Brasília, porque nas últimas horas foi submetida a um "bloqueio anestésico de nervos cranianos" num hospital da capital, com o intuito de aplacar umas dores de cabeça persistentes.A agora aspirante ao Senado Federal deu entrada na noite de sábado na clínica privada DF Star, em Brasília, com um quadro de cefaleia resistente à medicação oral, de acordo com o boletim divulgado pelo hospital.Na clínica, realizou uma série de exames e, logo de seguida, foi submetida ao procedimento, com resultado "satisfatório" e recebendo alta este mesmo domingo, mas acabando por não comparecer à convenção do PL em Brasília, onde foi confirmada a sua candidatura ao Senado.Em fevereiro de 2023, a ex-primeira-dama foi nomeada presidente da divisão feminina do PL, cargo que deixou em junho passado após uma série de desavenças com o filho mais velho do ex-presidente de extrema-direita, o senador Flávio Bolsonaro.Flávio será o candidato do PL nas eleições presenciais de outubro, uma vez que o pai está inelegível e em prisão domiciliária após ter sido condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, depois de perder as eleições de 2022.Na cerimónia deste domingo, o senador desejou à madrasta uma rápida recuperação. "Dentro em breve estará de volta, firme e forte, para nos ajudar a recuperar este Brasil", disse o primogénito de Jair.Michelle Bolsonaro é considerada uma figura-chave para atrair o eleitorado feminino. É evangélica praticante e teve uma participação importante na frustrada campanha eleitoral de 2022 do seu marido, na qual serviu de ponte com as igrejas neopentecostais, de crescente influência no Brasil.A partir da posição de primeira-dama, entre 2019 e 2022, Michelle Bolsonaro dedicou-se à promoção da língua gestual e à inclusão das pessoas surdas, além de coordenar campanhas de voluntariado dirigidas ao apoio a crianças de comunidades pobres..Flávio Bolsonaro é oficialmente candidato à Presidência do Brasil.Em Portugal, deputada pivô da crise na família Bolsonaro lança movimento de mulheres conservadoras