Apostador misterioso ganha mais de 400 mil dólares com a destituição de Maduro como presidente da Venezuela

Um apostador misterioso ganhou mais de 400 mil dólares (341 mil euros) com a saída de Nicolás Maduro do cargo de presidente da Venezuela depois de ter vaticinado que este facto iria concretizar-se no Polymarket, um site de apostas por criptomoedas. De acordo com o site da NBC News, o facto de o apostador não ter sido identificado levanta a questão de se tratar de alguém com acesso a informações confidenciais.A Polymarket, segundo a mesma notícia, não permite o contato dos utilizadores do site, revelando apenas o apostador em causa fez apenas 13 operações, entre 27 de dezembro e 3 de janeiro, que totalizaram quase 34 mil dólares (29 mil euros), e estavam todas relacionadas com a possibilidade de os EUA invadirem a Venezuela e de Nicolás Maduro ser deposto.Além da identidade do apostador, também é desconhecida a sua localização e, como é lógico, não se sabe igualmente se recebeu informações privilegiadas em relação à operação militar dos EUA na Venezuela, que era suposto serem secretas.Ainda assim, um porta-voz da Chainalysis, empresa que rastreia e analisa transações de criptomoedas, diz não haver qualquer indício de que o utilizador tenha ocultado os seus passos. Certo é que o apostador já levantou os mais de 400 mil dólares que lhe rendeu a detenção de Maduro através de uma grande corretora americana, sem que haja qualquer indício de que tenha tentado ocultar ou lavar o dinheiro, de acordo com o porta-voz da Chainalysis. Segundo a NBC, pelo menos outras quatro contas da Polymarket fizeram apostas relacionadas com a saída de Maduro do cargo de presidente, mas os valores foram bastante inferiores e variavam entre os 700 e os 900 dólares, acabando por render entre 7.000 e 14.000 dólares.