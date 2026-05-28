Anita Orbán, de 51 anos, é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da Hungria.
Anita Orbán, de 51 anos, é a nova ministra dos Negócios Estrangeiros da Hungria. FOTO: GLOBSEC 2026
Internacional

Anita, a Orbán que Magyar escolheu como sua vice e lidera a diplomacia da Hungria

Não tem nenhuma relação de parentesco com o antigo primeiro-ministro, mas fez parte do Fidesz até 2015, que abandonou em discordância com a dependência energética face à Rússia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Hungria
Viktor Orbán
Fidesz
edição impressa
Péter Magyar
Tisza
Anita Orbán
Diário de Notícias
www.dn.pt