Ameaças de bomba afetam aeroportos na Polónia, Espanha e Bulgária

O aeroporto de Varsóvia, na Polónia, esteve encerrado esta terça-feira, 3 de novembro, após a aterragem não planeada de um avião que partiu de Heathrow, em Londres, devido a um alerta de bomba a bordo. Um outro avião, que partira de Copenhaga, na Dinamarca, aterrou noutro aeroporto da capital polaca devido a uma ameaça semelhante. Também em Espanha se registou uma ameaça de bomba num voo da Ryanair e ainda houve uma na Bulgária.

O aeroporto Varsóvia/Modlin - que fica a cerca de 36 quilómetros da capital e que é usado sobretudo pelas companhias low cost - explicou num comunicado divulgado nas redes sociais que o alerta relacionado com uma ameaça de bomba a bordo foi dado às 9h54 locais (menos uma hora em Lisboa). Às 10h01, o Boeing 737 MAX vindo do aeroporto de Heathrow, com 181 pessoas a bordo, aterrou. Tinha aproximadamente 3,7 toneladas de combustível.

O aparelho foi depois direcionado para um local específico do aeroporto para ser inspecionado, mediante as indicações das entidades competentes.

“As autoridades trabalham atualmente para verificar a ameaça relacionada e garantir a segurança de todas as pessoas presentes no aeroporto”, dizia o comunicado, garantindo que “a segurança dos passageiros, da tripulação e do pessoal do aeroporto é uma prioridade máxima”.

Num segundo comunicado, o aeroporto informou que teve início o desembarque dos passageiros, os quais iria aguardar no corredor de chegadas.

Num terceiro comunicado, a infraestrutura informa que reabriu parcialmente. E, às 12h21 locais, o aviso de bomba foi cancelado, tendo o aeroporto retomado o funcionamento normal.

Entretanto, num outro aeroporto de Varsóvia, o Chopin, que fica nos limites de Varsóvia, também aterrou um aparelho que está a ser inspecionado também devido à existência de uma ameaça de bomba. rata-se de um avião da SAS que fazia o percurso entre Copenhaga e Varsóvia.

Apesar disso, este aeroporto continua a funcionar normalmente.

Em Espanha, também um voo da Ryanair que partira de Manchester foi alvo de um alerta de bomba, tendo mobilizado os serviços de emergência para o aeroporto de Múrcia. Segundo o jornal ABC, os 114 passageiros e sete tripulantes sairam do aparelho, que aterrou pelas 10h30 locais, para que este fosse inspecionado. No final, as autoridades determinaram que não existiam explosivos.

Em Sófia, na Bulgária, onde na segunda-feira se registou um incidente deste género, aterrou esta terça-feira um avião vindo de Israel alvo de uma ameaça de bomba feita por email. O aparelho está a ser inspecionado por elemntos da unidade antiterrorista em busca de possíveis engenhos explosivos, segundo a agência noticiosa búlgara BTA.

O secretário-geral interino do Ministério do Interior, Lyubomir Nikolov, disse, aliás, que se registaram ameaças contra várias instituições e que estão a ser feitos esforços para identificar o remetente da mensagem.

"O preocupante é que algumas companhias aéreas também começaram a ser alvos, o que significa que as aeronaves têm de ser desviadas e as medidas adequadas têm de ser tomadas", disse Nikolov.

Estes incidentes acontecem depois de na segunda-feira um voo da Wizz Air que partira de Londres com destino a Sófia, capital da Bulgária, ter sido desviado para o aeroporto de Budapeste, Hungria, devido a uma ameaça de bomba.

Um caça húngaro foi mobilizado para escoltar o aparelho e garantir a aterragem em segurança, segundo informou o ministro da Defesa da Hungria, Romulusz Ruszin-Szendi.