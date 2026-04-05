Ilustrado com navios e aeronaves enredadas por militares iranianos, novo cartaz gigante em Teerão afirma que o estreito de Ormuz vai permanecer fechado.
Ilustrado com navios e aeronaves enredadas por militares iranianos, novo cartaz gigante em Teerão afirma que o estreito de Ormuz vai permanecer fechado.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

À ameaça de "inferno" de Trump, Irão adverte que "região vai arder"

Presidente dos EUA dá até à 1h de quarta-feira, hora de Lisboa, para um acordo evitar a destruição de infraestruturas civis. Teerão denuncia crimes de guerra e promete retaliar.
César Avó
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