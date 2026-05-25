Alexis Tsipras em Salónica, em janeiro, para a apresentação do seu livro de memórias.
Alexis Tsipras em Salónica, em janeiro, para a apresentação do seu livro de memórias.FOTO:DR/X/@atsipras
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Alexis Tsipras regressa à política para tentar unir a esquerda grega

Antigo primeiro-ministro lança na terça-feira, 26 de maio, o seu novo partido, cujo nome não foi revelado, menos de dois anos depois de deixar a liderança do Syriza após vários desaires eleitorais.
Susana Salvador
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