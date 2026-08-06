Agustín Galán Machío: “Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias”

Sociólogo que se tem debruçado sobre a inteligência artificial e a modernidade ignorante, também politólogo e jornalista, Agustín Galán Machío faz questão de advertir que as suas considerações sobre a crise em Ceuta não são de um especialista, mas de um cidadão que acompanha os acontecimentos e que, como todos os compatriotas, “a começar pelo rei”, se mostra indignado com o ocorrido. Antigo alto funcionário, esteve destacado em várias embaixadas de Espanha, incluindo a de Lisboa. Como classificaria o que aconteceu em Ceuta: uma crise migratória? Uma invasão? Uma operação externa? Todas as opções?Considerando as ações anteriores e todos os conflitos que surgem nessa fronteira, não se trata simplesmente de uma questão migratória. Especialmente porque a maioria dos envolvidos nesse deslocamento de jovens era marroquina; não é como o caso dos africanos subsaarianos que usam o território marroquino para chegar à Península Ibérica. Portanto, eu não caracterizaria isso principalmente como um fluxo migratório intenso, porque não acredito que esse seja o principal fator. É claro que é uma invasão do território espanhol, da soberania e integridade territorial da Espanha. De repente, 73 mil pessoas, todas jovens, na sua maioria marroquinas, entram numa cidade com 83 mil habitantes espanhóis, uma cidade como Huelva, um pouco menor. As pessoas que vivem pacificamente lá, que não têm conflitos internos, que estavam a aproveitar o verão, veem surgir na sua cidade, tão espanhola quanto Huelva, que existe como espanhola há meio milénio, 73 mil jovens desesperados, mais de 100 dos quais morreram no mar. É uma tragédia. Para mim, houve, de facto, uma rotura territorial por um país vizinho e, acima de tudo, uma tragédia humana. Não sei quem deve ser responsabilizado, porque, de repente, tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias. Pergunto-me o que as máfias ganham com isso. Elas vendem coletes salva-vidas para esses jovens e, com essa invasão em massa, estão a destruir o seu negócio de barcos de migrantes e os seus contactos. Obviamente, não é a máfia. A situação é complexa e, obviamente, nunca há apenas uma causa para um evento; há sempre uma combinação de causas. A questão é que precisamos priorizá-las e ver qual é mais importante que a outra. Neste caso, creio que a decisão do Supremo Tribunal não pode ser considerada uma causa central. Essa deliberação já havia sido proferida há algum tempo. O governo espanhol, que tinha conhecimento dela, poderia, de facto, ter tomado as providências necessárias para aplicar o que foi feito 24 horas após a tragédia, que foi erguer, no mínimo, as barreiras pneumáticas para demarcar a fronteira marítima e proteger o nosso território de alguma forma. Portanto, o governo espanhol poderia ter reagido à decisão. E quanto à ideia de que os jovens foram mobilizados pela decisão, não a considero plausível. Há um conjunto cumulativo de fatores que contribuem para uma perceção geral sobre a interpretação dessa decisão. Isso foi usado como incentivo, é inegável, e é um dos fatores, mas apenas um. Ao mesmo tempo, existe a ideia subjacente de que, ao entrar em Espanha, a pessoa já é legalmente reconhecida como parte da União Europeia - em Lisboa, em Roma, em Paris, em Madrid. Essa perceção, não teve origem numa única decisão judicial; é o resultado de toda uma série de políticas, incluindo as do governo espanhol, mas não exclusivamente, que levaram a essa conceção errónea. De qualquer forma, não acredito que, de repente, 73 mil jovens possam decidir mudar-se para outro país sem que o governo marroquino saiba de nada. É inconcebível. Não estou a dizer que esteja envolvido na organização, mas há responsabilidade na negligência deste assunto. Reconheço também que a negligência não é exclusiva de Marrocos. O Ministério do Interior afirma não ter recebido informações do Centro Nacional de Inteligência (CNI) de Espanha. Portanto, existe uma responsabilidade que não recai apenas sobre o Ministério da Defesa espanhol, o qual tutela o CNI, mas sim sobre o governo como um todo, e especialmente sobre o gabinete do primeiro-ministro, que supervisiona tanto o Ministério do Interior quanto o Ministério da Defesa. Assim, também é possível que os acontecimentos tenham sobrecarregado ambos os governos. Vamos deixar espaço para a dúvida. É mais difícil acreditar que o governo marroquino tenha ficado sobrecarregado, porque os eventos ocorreram muito perto do aniversário da ascensão do rei de Marrocos ao poder. Portanto, havia forças policiais de todos os tipos presentes [nas ruas]. . Uma maioria esmagadora de líderes de países da UE criticaram a política migratória de Madrid e exigiram a suspensão de Espanha do espaço Schengen. Mas os ministros do Interior dos 27 chegaram a um consenso ao manifestar solidariedade com Espanha. Que lições se extraem? A escolha que a União Europeia parece ter feito, a julgar pelas notícias sobre a reunião dos ministros do Interior, é o que precisamos considerar. Em vez de apontar o dedo, precisamos agir com prudência daqui para a frente. As três coisas que a UE disse parecem-me muito sensatas. Solidariedade com Espanha, porque esta não é, na verdade, uma crise migratória que tenhamos causado unicamente por negligência nossa, mas sim algo que afeta toda a União, porque é uma fronteira europeia que, geopoliticamente, está onde está, e essa é a origem do problema. Solidariedade fundamental, com o objetivo de fortalecer a fronteira da UE com o mundo de Marrocos, Argélia e Norte de África - que é uma fronteira europeia - significa que esta deve ser melhor protegida, e foi a essa segunda conclusão que se chegou na reunião. E o terceiro ponto, mais prático e concreto, diz que precisamos reforçar o número de recursos disponíveis, em especial a monitorização das redes sociais, onde qualquer tipo de atividade como essa pode ser detetada, e a recolha de informações, ou seja, os sistemas de alerta precoce. Essas são as coisas que precisamos considerar. Portugal adotou uma abordagem muito adequada. Outros governos aproveitaram-se rapidamente desses eventos politicamente, para fins internos. Este tema não vai gerar grandes tensões na União Europeia? Não creio. Trabalhei na UE como assessor de imprensa durante cinco anos e conheço o contexto. A UE é uma grande estrutura, baseada no consenso, na análise racional, dissociada de paixões políticas nacionais. Portanto, essa tendência de explorar uma crise, inevitável do ponto de vista político, não está no ADN do comportamento da UE, e a prova disso é que os seus comunicados procuram manter essa contenção. Parece-me que devemos continuar a colaborar com a sociedade marroquina, para que ela se torne o que ainda não é: uma sociedade democrática com um nível de progresso que impeça 73 mil jovens de se lançarem ao mar, dispostos a morrer por não encontrarem um futuro no seu país. Isso é óbvio; é mais uma explicação para as lições que devemos aprender com esta crise. Imagine se 73 mil espanhóis de repente partissem para uma cidade de Portugal, porque não conseguem viver em Espanha, ou vice-versa. Por outras palavras, isso demonstra a situação muito difícil em que vivem muitas camadas da população marroquina, e devemos ajudá-las a desenvolver-se, porque isso é uma questão de humanidade e de interesse próprio. Acredito que a UE seja uma força estabilizadora e que nos ajudará a superar essas crises, embora sejam muito difíceis. O futuro é claro: reside no fortalecimento das fronteiras, particularmente com Marrocos, porque não podemos esperar que a situação mude da noite para o dia. E, claro, a exploração política e geopolítica das crises migratórias parece ser parcialmente atribuível às ações do governo marroquino - ou seja, obter alguma vantagem com a pressão exercida a partir do seu território sobre a UE. Como essa pressão não vai desaparecer, o que é necessário, juntamente com um espírito de cooperação, é uma postura firme na fronteira. A nossa única fronteira terrestre externa mais conflituosa é a das cidades espanholas no norte de África, e, portanto, seria lógico que o governo espanhol tivesse reforçado essas fronteiras há muito tempo. Essa é mais uma lição: temos de investir na única faixa da fronteira terrestre externa espanhola que apresenta problemas e conflitos como estes, e, portanto, é onde a política externa, a política de defesa e a política de segurança, no que diz respeito às fronteiras externas, devem estar mais presentes em termos de investimento, pessoal, novas tecnologias e, ao mesmo tempo, cooperação com a sociedade marroquina.Houve quem estabelecesse uma conexão entre a visita de Pedro Sánchez à Argélia há alguns dias e o que aconteceu em Ceuta, devido às rivalidades geopolíticas de Marrocos com a Argélia, em especial sobre o Saara Ocidental. Essa visão tem lógica? Acredito que não seja ilógico e está em consonância com o que eu dizia antes: esta crise não pode ser interpretada, da perspetiva da UE, apenas como uma crise migratória, mas também como uma crise geopolítica. A tentação de usar a demografia ou a geografia, como é o caso do estreito de Ormuz agora, como arma de pressão geopolítica é muito forte e existe. Portanto, essa interpretação, que não pode ser comprovada e sempre permanecerá no campo da especulação, claro que tem a sua lógica. E também tem a lógica, insisto, de toda a relação de Espanha com Marrocos, porque ao vermos o episódio de Ceuta, lembrou-nos, aos espanhóis de certa idade, a Marcha Verde. Por outras palavras, lembra-nos que Marrocos anexou por meio da violência, levando uma população a invadir o Saara e tomar posse desse território. A partir daí, a geopolítica está claramente sempre presente nessa fronteira. Não se trata da fronteira entre os Estados Unidos e o México, onde a questão principal é o controlo de fronteiras. O México não tem interesse em reaver a Califórnia. Aqui, o atual governo marroquino reivindica historicamente as duas cidades espanholas que pertencem à Espanha há tanto tempo quanto Sevilha, Madrid ou a minha cidade. É um problema que afeta toda a região. Que balanço faz da crise para o governo espanhol, já fragilizado pelas investigações judiciais em torno de Pedro Sánchez e alguns escândalos no PSOE? Não o favorece, evidentemente. E acredito que, neste caso específico, não se tratam de fatores incontroláveis, mas sim de fatores que são muito controláveis, ou pelo menos que deveriam ser controlados, como os movimentos populacionais, as redes sociais em Marrocos, o funcionamento do serviço de informações, a plena aplicação das decisões judiciais e a sua consideração, porque o governo não pode anular decisões judiciais, e por causa dessas decisões, há que fazer os deveres para evitar quaisquer potenciais efeitos negativos. Há aqui uma responsabilidade pela inação que não é a mesma que num desastre natural, porque, como eu disse, nesta fronteira incidentes semelhantes têm ocorrido há algum tempo. E, portanto, já deveríamos ter tido tempo para retificar a situação e reforçar essa fronteira. Se um crime ocorre numa sociedade, a culpa recai sempre sobre o perpetrador; isso é óbvio. No entanto, se o nível de criminalidade aumenta, então a responsabilidade recai sobre o governo no poder. Responsabilidade moral, responsabilidade criminal e outros tipos de responsabilidade por um ato que não está de acordo com a lei, ou que não é justo, não são o mesmo que responsabilidade política. A responsabilidade política é medida pela evolução positiva geral de uma sociedade. Se um conflito como este não for resolvido, e se presenciarmos crises cada vez maiores e mais instabilidade, então, é claro, o governo sentirá os efeitos, e creio que os cidadãos levarão em consideração essa insegurança, certamente em Ceuta, mas também no resto do país, porque o que isso demonstra é, fundamentalmente, uma fragilidade, uma fragilidade de Espanha nessa área, que também é evidente. Todo o país vivencia, de repente, uma violação das suas fronteiras por um número tão grande de cidadãos de outro país, tudo num único dia. É um fracasso retumbante. Claro que não é culpa exclusiva do governo, mas o governo é sempre responsável quando há falhas desse tipo, e essa responsabilidade recaiu sobre este governo, que também está no poder há bastante tempo, por isso acredito que terá repercussões políticas.Os marroquinos regressaram, mas permaneceram em Ceuta migrantes subsaarianos...Sim, menores. Claro, agora o problema é o que fazer com eles também. Acho que algum dinheiro já foi destinado, mas essa não é a única solução. Para onde esses jovens vão? Quem cuidará deles?E quem mais beneficia na oposição, o PP ou o Vox?As atitudes mais extremistas. Portanto, infelizmente, isso pode não favorecer o que a Espanha precisa, que são alternativas sensatas, sejam de esquerda ou de direita, orientadas para o centro e para a racionalidade. Logo, de facto, não é uma boa notícia nesse sentido para a oposição, porque a principal oposição ao Partido Socialista, o Partido Popular, situa-se num centro-direita que está sitiado pela extrema-direita, ou direita radical, ou como se queira chamar. O crescimento de um concorrente para o principal partido de centro-direita não é uma boa notícia. Mas, paradoxalmente, talvez essa estratégia de dividir para conquistar possa ser uma boa notícia para o governo..Ceuta pede "ajuda e solidariedade" ao resto de Espanha enquanto circulam rumores de nova entrada massiva.Presidente de Ceuta em choque com Madrid O presidente da cidade autónoma de Ceuta, que é recebido esta quinta-feira pelo rei Felipe no palácio de Marivent (Palma), criticou o governo espanhol pela resposta “tardia e insuficiente” das autoridades centrais perante o fluxo de dezenas de milhares de jovens quando ainda existe um “alto risco para a ordem e a segurança públicas”. Em declarações à TVE, o conservador Juan Jesús Vivas também entrou em braço-de-ferro com o executivo socialista devido à contabilidade das entradas e saídas do enclave. “Como é possível que ainda não tenhamos o número exato daqueles que permanecem em Ceuta? Como é possível que não tenham sido identificados todos? Como é possível que ainda não tenham sido iniciados os processos de expulsão?”, indignou-se Vivas. O mesmo estimou ainda que entraram umas 80 mil pessoas no território (o governo aponta para 73 mil) e que 6 mil permanecem no território (2 mil a 3 mil, segundo Madrid).Outro número em conflito respeita ao dos afogados. A ONG Caminando Fronteras identificou 141 mortos, e diz que a cifra vai aumentar, ao passo que o governo espanhol se fica pelos 75 óbitos. Enquanto isso, as redes sociais continuam em ebulição em Marrocos, com convocatórias para manifestações no domingo e, sobretudo, para um novo movimento em massa para Ceuta, marcado para dia 15.