Migrantes subsaarianos, na sua maioria menores, não regressaram a Marrocos.
Migrantes subsaarianos, na sua maioria menores, não regressaram a Marrocos.EPA/REDUAN
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Agustín Galán Machío: “Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias”

O sociólogo espanhol vê na crise de Ceuta responsabilidades a repartir entre os governos de Madrid e Rabat.
César Avó
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