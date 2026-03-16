Agência Internacional de Energia disposta a desbloquear mais reservas de petróleo

O presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira que os EUA atingiram mais de sete mil alvos no Irão. "Eles foram literalmente obliterados", declarou Donald Trump, durante uma conferência de imprensa ,referindo que a Força Aérea iraniana "desapareceu", assim como a Marinha. "Muitos navios foram afundados", disse."Desde o início do conflito, atingimos mais de 7000 alvos em todo o Irão. E esses alvos eram, na sua maioria, comerciais e militares. Conseguimos uma redução de 90% nos lançamentos de mísseis balísticos e de 95% nos ataques com drones", resumiu.Trump também afirmou que as forças norte-americanas atingiram, na segunda-feira, três instalações de fabrico de mísseis e drones.