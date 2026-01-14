Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jonathan Ross imediatamente após o incidente.
Jonathan Ross imediatamente após o incidente.X
Internacional

Agente do ICE que baleou Renee Good sofreu hemorragias internas, segundo fontes policiais

Novos pormenores sobre o estado de saúde de Jonathan Ross surgem após o incidente fatal em Minneapolis, com as autoridades a confirmarem que o oficial foi atingido pelo veículo.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) que disparou fatalmente contra Renee Good na semana passada, em Minneapolis, sofreu hemorragias internas no tronco, de acordo com informações prestadas esta quarta-feira, 14 de janeiro, por funcionários norte-americanos com conhecimento do seu estado clínico à CBS News.

Jonathan Ross, um veterano com dez anos de serviço na agência, terá sofrido as lesões no embate com a viatura. Embora o Departamento de Segurança Interna (DHS) tenha confirmado o ferimento, não foram revelados detalhes sobre a gravidade exata da hemorragia.

A Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, afirmara anteriormente que Ross fora atingido pela viatura conduzida por Good. O agente recebeu tratamento hospitalar e teve alta no próprio dia do incidente. Segundo Noem, Ross acredita ter agido em legítima defesa, bem como para proteger os seus colegas.

Os registos indicam que este é o segundo incidente grave de Ross num curto espaço de tempo: em junho passado, o agente necessitou de 33 pontos após ter sido arrastado por um carro durante uma tentativa de detenção na mesma região.

Atualmente, Ross encontra-se num local seguro devido a ameaças dirigidas à sua integridade física que tem sofrido por parte de ativistas.

O caso continua a gerar tensão em Minneapolis, com protestos locais e ações judiciais por parte das autoridades estaduais contra as operações recentes do ICE no Minnesota.

Jonathan Ross imediatamente após o incidente.
Novo vídeo mostra momentos imediatamente antes da morte de mulher às mãos de agente do ICE
EUA
Imigração
ICE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt