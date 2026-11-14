AfD escolhe antigo campeão do mundo de futebol como candidato à presidência da Alemanha

O partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) anunciou este sábado a escolha do antigo futebolista internacional alemão Thomas Berthold como o seu candidato à presidência do país. O objetivo passa por disputar a sucessão do atual chefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier, cujo mandato chega ao fim em fevereiro.

A nomeação surge numa corrida em que o bloco conservador liderado pelo chanceler Friedrich Merz já apresentou a política Ilse Aigner como candidata.

Dado o amplo favoritismo de Aigner, que reúne o apoio dos partidos que integram a coligação governamental, a aposta da AfD é encarada pelas agências internacionais como tendo um peso essencialmente simbólico, escreve a agência EFE, citada pela Lusa.

A escolha de Berthold foi justificada nas redes sociais pelo co-líder da AfD, Tino Chrupalla, que destacou o passado desportivo e o posicionamento político recente do ex-jogador. O dirigente elogiou o facto de Berthold se ter levantado "contra a política prejudicial da covid" e recordou o contributo do antigo defesa para a conquista do Campeonato do Mundo de 1990, alcançada precisamente no ano da reunificação alemã.

"Um homem que nos proporcionou a nós, os alemães, um título inesquecível e uma experiência inesquecível", escreveu Chrupalla, defendendo que o país precisa de um "Presidente federal suprapartidário" e de um patriota.

Em paralelo, o líder nacionalista aproveitou para atacar a candidata da coligação no poder, acusando Ilse Aigner de insistir na política do cordão sanitário e de recusar qualquer cooperação com a AfD.

Nascido em 1964, Thomas Berthold construiu uma carreira de relevo como defesa em clubes como o Eintracht Frankfurt, o Bayern de Munique e o VfB Estugarda, além de ter integrado a seleção alemã que venceu o Mundial de 1990, disputado em Itália.

Já nos últimos anos, ganhou notoriedade fora dos relvados pelas posições assumidas durante a pandemia de covid-19, altura em que classificou as restrições sanitárias impostas pelas autoridades como exageradas.

De acordo com a EFE, o antigo futebolista chegou também a reproduzir publicamente teses associadas aos Reichsbürger (cidadãos do Reich), um movimento extremista que recorre a teorias da conspiração para negar a legitimidade do atual Estado alemão.