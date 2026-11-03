Administração russa acusa Ucrânia de matar dois funcionários da central nuclear de Zaporijia

A gestão russa da central nuclear de Zaporijia afirmou que um drone ucraniano matou duas pessoas que seguiam num carro perto da estação, uma delas uma empregada.

“Ataques a carros de civis, assassinato de pessoas pacíficas – isto é terrorismo direcionado. As pessoas não devem tornar-se alvos”, acusou a gestão da central, sob controlo russo desde as primeiras semanas da guerra.

A direção da central não deu grandes detalhes sobre o incidente, afirmando apenas que é o terceiro morto nas últimas duas semanas e o décimo terceiro desde abril, noticiou a Reuters.

A Agência Internacional de Energia Atómica tinha denunciado a morte de um empregado da central nuclear que tinha sido morto por um ataque com drones na passada sexta-feira, não sendo claro se se trata do mesmo incidente.

“A vítima era, alegadamente, um soldador numa oficina centralizada de reparações”, escreveu a agência numa publicação na rede social X.