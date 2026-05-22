Zapatero e Sánchez em 2025.
Zapatero e Sánchez em 2025.FOTO:DR/Instagram/Zapatero_Psoe
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Acusação contra Zapatero é mais uma dor de cabeça para Sánchez

Ex-primeiro-ministro espanhol vai responder em tribunal por organização criminosa, tráfico de influências e falsificação de documentos. Atual chefe de governo dá-lhe “apoio total".
Susana Salvador
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