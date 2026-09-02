Acidente de autocarro no Egito faz, pelo menos, 21 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente de autocarro esta quarta-feira, 2 de setembro, no leste do Egito, de acordo com o mais recente balanço das autiridades locais citado pela Reuters, que dá conta ainda da existência de cerca de 20 feridos.

Ainda se desconhecem as causas do acidente, que ocorreu na estrada que faz a ligação entre as cidades de Dahab e Nuweiba, no sul da península do Sinai.

A região é um destino turístico muito popular.

As primeiras informações dão conta de que seguiriam no autocarro cidadãos egípcios e jordanos.