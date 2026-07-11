Acidente com barco mata pelo menos 15 turistas indianos no Vietname

Uma embarcação virou ao largo da ilha de Phu Quoc, um destino turístico no sul do Vietname, este sábado, 11 de julho, matando pelo menos 15 pessoas, segundo a imprensa local. As vítimas era turistas da Índia. Segundo as autoridades citadas pelo jornal VnExpress, as condições do mar eram adversas e o barco virou-se a cerca de 400 metros da costa.A embarcação transportava 36 pessoas, 32 turistas indianos, três tripulantes e um assistente, e houve 21 sobreviventes.A Embaixada da Índia no Vietname informou que está a acompanhar o incidente e criou centros de resposta de emergência em Ho Chi Minh e Hanói para prestar apoio às famílias afetadas."Os detalhes exatos do incidente estão ainda a ser apurados, enquanto as operações de busca e salvamento levadas a cabo pelas autoridades locais continuam em curso", afirmou a embaixada na Índia no Vietname, em comunicado. .Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre em Alcobaça por atropelamento no IC2