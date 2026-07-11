Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre em Alcobaça por atropelamento no IC2

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira, 10 de julho, à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição.O militar da BT de Leiria estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23h20, foi atropelado por um condutor que não parou no local mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.O caso verificou-se ao quilómetro 88 do IC2, perto da localidade de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça e, no momento do acidente, o incêndio já estava extinto.Nas redes sociais, a GNR identifica o militar como sendo Jorge Manuel Fernandes Monteiro. "Partiu em serviço, fiel ao compromisso que une todos os que vestem esta farda: proteger os outros, mesmo perante o risco", lê-se no post no Facebook.A força militar realça o "exemplo" do militar, num momento que descreve como de "profunda consternação". "A sua memória viverá em cada militar da Guarda. Continuaremos a enfrentar os desafios da missão, com a mesma coragem e o mesmo sentido de compromisso, de honra e de serviço a Portugal", escreve a GNR. .Numa nota de pesar, o Ministério da Administração Interna (MAI) revela que Jorge Manuel Fernandes Monteiro tinha 29 anos e era natural de Fafe. Face ao atropelamento e fuga inicial do condutor, o MAI sublinha que "nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade. Todos os cidadãos têm o dever de respeitar e cumprir as ordens dos agentes de autoridade e evitar comportamentos que coloquem a sua vida ou integridade física em risco". Descrevendo o acontecimento como "um momento trágico", o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, e os secretários de Estado Paulo Simões Ribeiro, Telmo Correia e Rui Rocha dirigem "uma palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Guarda Nacional Republicana e, em particular, aos militares do Destacamento de Trânsito de Leiria"..Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria. Condutor pôs-se em fuga