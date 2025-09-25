Abbas acusa Israel de manter “guerra de genocídio” e garante que o Hamas não terá lugar em Gaza

Falando perante a Assembleia Geral das Nações Unidas na semana em que o número de países da ONU que reconhecem o Estado da Palestina subiu para 157 (em 193), o seu presidente, Mahmoud Abbas, acusou Israel de levar a cabo uma “guerra de genocídio” e a expansão dos colonatos, mas também condenou o Hamas, garantindo que o grupo armado não tem lugar em Gaza no pós-guerra.“O que Israel está a realizar não é meramente uma agressão. É um crime de guerra e um crime contra a humanidade que está documentado e monitorizado, e ficará registado nos livros de história e nas páginas da consciência internacional como um dos capítulos mais horríveis da tragédia humanitária dos séculos XX e XXI”, referiu Abbas, que discursou esta quinta-feira, 25 de setembro, por videoconferência depois do seu visto ter sido revogado pelos Estados Unidos. Falando em Gaza, o governante diz que os palestinianos no enclave “têm enfrentado uma guerra de genocídio, destruição, fome e deslocação” por parte de Israel. Ao mesmo tempo, alertou para a expansão dos colonatos na Cisjordânia, rejeitando as ambições de Benjamin Netanyahu de construir um “grande Israel”, notando que os planos para expandir o colonato E1 “dividiriam a Cisjordânia em duas partes, isolariam Jerusalém ocupada dos seus arredores e minariam a opção da solução de dois Estados, numa flagrante violação do direito \u0007internacional e das resoluções relevantes do Conselho de Segurança”.Mahmoud Abbas mostrou-se também crítico do Hamas, afirmando que os acontecimentos de 7 de outubro de 2023 “não representam o povo palestiniano, nem representam a sua justa luta pela liberdade e independência”. E garantiu que num cenário de pós-guerra, “o Hamas e outras fações terão de entregar as suas armas à Autoridade Nacional Palestiniana como parte de um processo para construir as instituições de um Estado, uma lei e uma força de segurança legal. Reiteramos que não queremos um Estado armado”, insistindo que “o Hamas não terá um papel a desempenhar na governação”.Abbas prosseguiu dizendo que a Autoridade Palestiniana está “pronta para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança” na Faixa Gaza, sublinhado que o enclave “é parte integrante do Estado da Palestina”. Nesse sentido, o presidente palestinano enumerou uma série de medidas, começando pela necessidade do fim imediato da guerra em Gaza, a entrada incondicional de ajuda humanitária através de organizações da ONU, a libertação de todos os reféns e prisioneiros de ambos os lados, mas também a retirada completa da ocupação da Faixa de Gaza e a rejeição dos planos de deslocação e o fim dos colonatos.Foi ainda pedido por Mahmoud Abbas o apoio da comunidade internacional para reformas governamentais “e realização de eleições presidenciais e parlamentares no prazo de um ano após o fim da guerra”.E para que este cenário se concretize, prosseguiu, a Palestina está pronta para trabalhar com Donald Trump, a Arábia Saudita, a França, a ONU “e todos os parceiros para implementar o plano de paz que foi aprovado na conferência realizada a 22 de setembro de uma forma que conduza a uma paz justa e à cooperação regional”. De recordar que Israel e Estados Unidos boicotaram o evento organizado por França e Arábia Saudita e rejeitaram os esforços internacionais no sentido de desenhar um plano de paz.“O amanhecer da liberdade surgirá, e a bandeira da Palestina tremulará alto nos nossos céus como símbolo de dignidade, firmeza e liberdade do jugo da ocupação. A Palestina é nossa. Jerusalém é a jóia do nosso coração e a nossa capital eterna. Não deixaremos a nossa pátria”, concluiu o presidente da Palestina.O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita criticou o discurso, dizendo que o líder palestiniano falhou no combate ao terrorismo, apesar de este ser “o compromisso sobre o qual a Autoridade Palestiniana foi fundada”, e garantindo que “Israel não será enganado” pelas suas palavras. Gideon Sa’ar questionou ainda a intenção da Autoridade Palestiniana governar Gaza sem o Hamas, território “que perdeu tão facilmente para o Hamas em 2007. Que gentileza da parte dele”.O Hamas classificou as palavras de Abbas como “profundamente lamentáveis”, acusando o líder palestiniano de fazer eco das exigências israelitas. O grupo alertou ainda que a exclusão do Hamas de qualquer futuro governo violava os acordos de diálogo nacional e ignorava o direito dos palestinianos de determinar a sua própria liderança.Esta sexta-feira, 26 de setembro, será a vez do primeiro-ministro israelita discursar nas Nações Unidas, mas esta quinta-feira, antes de partir para Nova Iorque, Benjamin Netanyahu voltou a garantir que o estabelecimento da Palestina “não acontecerá” e que usará a sua intervenção na Assembleia Geral para condenar aqueles que querem dar “aos assassinos e violadores” um Estado “no coração de Israel”. “Direi a nossa verdade, a dos cidadãos de Israel, a dos soldados das Forças de Defesa de Israel, a do nosso Estado. Condenarei aqueles líderes que, em vez de condenarem os assassinos, violadores e queimadores de crianças, querem dar-lhes um Estado no coração da Terra de Israel. Isso não vai acontecer”, referiu Netanyahu. Uma fonte adiantou ao Times of Israel que o principal alvo será França.O líder israelita adiantou ainda que “em Washington, vou reunir-me pela quarta vez com o presidente Trump e discutir com ele as grandes oportunidades que as nossas vitórias trouxeram, e também a nossa necessidade de completar os objetivos da guerra: devolver todos os nossos reféns, derrotar o Hamas e expandir o círculo de paz que se abriu após a vitória histórica na Operação Leão Ascendente contra o Irão e outras vitórias que alcançámos”. Donald Trump abordou esta quinta-feira um encontro que teve com líderes do Médio Oriente à margem da Assembleia Geral, garantindo que “estamos perto de fechar algum tipo de acordo”. No entanto, acrescentou, primeiro precisa de falar primeiro com Telavive, o que, segundo o Times of Israel, acontecerá na segunda-feira, dia em que receberá Netanyahu na Casa Branca. “Eles sabem o que eu quero, e nós achamos, acho que podemos fazer isso. Espero que consigamos. Muitas pessoas estão a morrer, mas queremos os reféns de volta.”.Felipe VI pede a Israel: “Parem já com este massacre” em Gaza