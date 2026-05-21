A rainha que quer pôr a sabedoria maori ao serviço dos problemas do século XXI
FOTO: X @KensingtonRoyal
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A rainha que quer pôr a sabedoria maori ao serviço dos problemas do século XXI

Te Arikinui Kuini Nga Wai hono i te po foi eleita em 2024 por um conselho de chefes tribais para suceder ao pai como soberana. A monarquia maori foi criada em 1858 com o objetivo de tentar evitar a perda de terras dos indígenas para os colonos britânicos e preservar a cultura maori. Há dias, Te Arikinui teve o primeiro encontro com o rei Carlos III em Londres.
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