A filha de imigrantes chineses que lidera a associação de correspondentes na Casa Branca
Foto: EPA / Yuri Gripas / POOL
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A filha de imigrantes chineses que lidera a associação de correspondentes na Casa Branca

Weijia Jiang estava sentada ao lado de Donald Trump num hotel de Washingon no passado sábado quando se ouviram tiros. No passado, a jornalista da CBS teve momentos de tensão com o presidente, mas naquele serão gostou de o ouvir falar em união numa conferência de imprensa improvisada onde se multiplicaram vestidos de noite e smokings.
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