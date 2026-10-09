30 mil garrafas de vinho avaliadas em 5 milhões de euros roubadas em Itália

Nunca tinha havido em Itália um roubo de vinhos desta dimensão. Foram 30 mil garrafas, avaliadas em cinco milhões de euros, que os ladrões conseguiram roubar de uma propriedade da Marchesi Antinori em Cortona, na Toscânia.

Um grupo de pelo menos sete pessoas conseguiu entrar nas instalações na noite de domingo, 4 de outubro, e até usou os empilhadores da empresa para carregar as garrafas nos camiões. Os ladrões, segundo contou o jornal Corriere della Sera, desativaram o sistema de alarme e inutilizaram as câmaras de vigilância da adega. Entraram com dois camiões e carregaram as 30 mil garrafas, uma carga de Solaia (10 mil garrafas), Tignanello e Guado al Tasso - vinhos cujos preços variam entre os 120 e os 300 euros por garrafa.

Só na segunda-feira de manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar, é que se detetou o roubo.

O CEO da Marchesi Antinori, Renzo Cotarella, disse ao jornal Corriere della Sera que este roubo deverá ter sido levado a cabo por um grupo altamente organizado, possivelmente o mesmo que tem efetuado roubos noutras adegas italianas nos últimos meses. "Um roubo desta magnitude e valor certamente nunca aconteceu em Itália antes", disse o responsável, acrescentando que a empresa está a alertar os clientes em todo o mundo para ofertas feitas fora dos canais oficiais.

Acredita-se que as garrafas roubadas poderão ter como destino colecionadores e proprietários de lojas, mas o produto em causa poderá levantar suspeitas, nomeadamente as garrafas de Solaia, já que só se produzem cerca de 70 mil por ano. "Estes vinhos têm um valor muito elevado e não sei como conseguem vender todo este vinho pelo mundo sem serem vistos", afirmou Renzo Cotarella ao Financial Times, ainda com esperança de rcuperar o material furtado. "Dois camiões carregados de mercadorias não podem simplesmente desaparecer no ar".