27 mortos na Ucrânia em ataque de drone russo a armazém de explosivos

Pelo menos 27 pessoas morreram depois de um drone russo ter atingido um armazém de explosivos nos arredores de Kiev na madrugada deste sábado, 29 de agosto, provocando um incêndio de grandes proporções e explosões.

Durante a madrugada, as autoridades procederam à retirada de centenas de pessoas da aldeia de Myla, no distrito de Butcha, mas na manhã deste sábado revelaram que se registaram 27 vítimas mortais.

"Infelizmente, neste momento, morreram 27 pessoas. E este número pode não ser definitivo", disse Timur Tkachenko, chefe da administração militar regional. O balanço foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodymy Zelensky.

"Uma das vítimas mortais foi o chefe da comunidade de Dmytrivka, Taras Didych. Ele estava a resgatar pessoas. Os meus pêsames às famílias e entes queridos das vítimas. Dezenas de pessoas ficaram feridas", disse nas redes sociais, acrescentando que mais de 370 pessoas foram retiradas e que a evacuação ainda continuava.

"Aqueles que permitiram que isto acontecesse devem ser responsabilizados pelas suas decisões", defendeu, referindo que foi aberta uma investigação e aberto um processo criminal por negligência. "Existem regulamentos em vigor – as munições não podem ser armazenadas perto de casas ou outras áreas residenciais", referiu.