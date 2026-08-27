23 feridos em colisão de teleférico com grua nos Alpes franceses

Uma cabine de teleférico colidiu com uma grua na estância de esqui de Alpe d'Huez, nos Alpes franceses, ferindo 23 pessoas, três delas com gravidade.

O acidente aconteceu na quarta-feira, 26 de agosto e esta quinta-feira as autoriddaes locais indicaram que a maioria dos ferimentos era concussões e choque, tendo as pessoas que foram hospitalizadas tido alta.

A cabine do teleférico Pic Blanc transportava cerca de 50 pessoas quando, à saída de uma estação situada a cerca de 2700 metros de altitude embateu no braço articulado de um camião grua.

A polícia está a investigar as circunstâncias do acidente, mas admite-se que o operador da grua se tenha esquecido da passagem do teleférico.