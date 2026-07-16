Luís Montenegro deverá ouvir ataques a ministros envolvidos em polémicas.
Luís Montenegro deverá ouvir ataques a ministros envolvidos em polémicas.Leonardo Negrão
Edição Impressa

Montenegro desgastado num Estado da Nação com novos e velhos problemas

Ataques dos maiores partidos da oposição devem centrar-se nas polémicas com ministros Fernando Alexandre e Luís Neves. Debate na Assembleia da República vai demorar quatro horas.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
André Ventura
Assembleia da República
Fernando Alexandre
Luís Neves
José Luís Carneiro
exames nacionais
Estado da Nação
Diário de Notícias
www.dn.pt