Luís Neves tornou-se o terceiro ministro da Administração Interna de Luís Montenegro no início deste ano.
Luís Neves tornou-se o terceiro ministro da Administração Interna de Luís Montenegro no início deste ano.Gerardo Santos
Edição Impressa

Luís Neves mantém silêncio e conta que Montenegro fique surdo às pressões

Notícias sobre ligação a empreiteiro alimentam insistência de André Ventura na demissão do ministro. Mas este mantém a confiança do primeiro-ministro, apesar de já haver quem o ataque dentro do PSD
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
André Ventura
Polícia Judiciária
ministério da Administração Interna
Fernando Alexandre
Luís Neves
edição impressa
Construbarcelos
caso luís neves
Diário de Notícias
www.dn.pt