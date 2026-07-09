Leia aqui o DV desta sexta-feira, 10 de julho

O preço da água em Portugal é a manchete do Dinheiro Vivo desta semana:Bruxelas quer água mais cara e lança críticas à gestão dos municípios Isto no mesmo número que também destaca, em foto principal:Jerónimo Martins perde 3,7 mil milhões em bolsa desde março, em contraciclo com a EuropaOutro tema de relevo é a entrevista a David Albós, diretor-geral da Cupra Portugal:“A estratégia da Cupra é conquistar 5% de quota do mercado português até 2030” Descarregue a edição completa no link abaixo:.Veja esta a primeira página em detalhe: