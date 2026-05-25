Leia aqui o DN desta terça-feira, 26 de maio

Três em cada quatro portugueses chumbam ação do Governo na crise. Este é o resultado do Barómetro DN/Aximage que faz a manchete da edição desta terça-feira, 26 de maio, do Diário de Notícias. Há uma preocupação quase unânime com a subida dos combustíveis e dos preços de bens e serviços devido à situação no Médio Oriente e mantém-se a forte insatisfação com os apoios dados até agora pelo Executivo de Luís Montenegro.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.No destaque fotográfico a crise nas prisões: que soluções pode a Justiça europeia impor a Portugal?Outros temas:Isabel Mendes Lopes: “Tenho receio das contrapartidas que o Governo dará ao Chega para aprovar o Pacote Laboral” Irão. Trump pressiona países árabes a assinar Acordos de Abraão como parte da paz com TeerãoAviação. TAP sobe preços dos bilhetes para responder à pressão dos custos com combustívelEstudo. Mais de 40% dos portugueses sofreram queimaduras graves devido ao solGoverno. Embate inicial no SIRESP com Luís Neves à defesaParque Eduardo VII. Uma dúzia de obras a não perder na Feira do Livro de Lisboa Futebol. Torres Vedras acorda orgulhosa após noite histórica, mas já com olhos na subida